В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие
Водитель потерял управление на скользкой дороге.
Сегодня, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
66Фото: Pixabay.com
В селе Йолачан района Джизре турецкой провинции Ширнак перевернулся микроавтобус, в результате чего погибли 2 человека. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на CNN Türk.
Микроавтобус, следовавший из Нусайбина в Джизре, перевернулся после того, как водитель потерял управление на скользкой дороге в дождливую погоду.
В ходе инцидента пострадали восемь человек. Пострадавшие были госпитализированы в государственные больницы Джизре, Идиля и Силопи, жизнь двоих спасти не удалось.
По факту ведется расследование.
Самое читаемое
- Жители Шымкента получат перерасчёт на 80 млн тенге за газ
- Школу Астаны наказали: уволенного замдиректора восстановили и выплатят миллионы
- Трагедия в Атырауской области: невестка убила пожилую свекровь
- Что изменится в жизни казахстанцев с 1 февраля
- Опубликован проект новой Конституции Республики Казахстан