  • 31 Января, 21:19

В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие

Водитель потерял управление на скользкой дороге.

Сегодня, 20:54
Pixabay.com Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
Фото: Pixabay.com

В селе Йолачан района Джизре турецкой провинции Ширнак перевернулся микроавтобус, в результате чего погибли 2 человека. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на CNN Türk.

Микроавтобус, следовавший из Нусайбина в Джизре, перевернулся после того, как водитель потерял управление на скользкой дороге в дождливую погоду.

В ходе инцидента пострадали восемь человек. Пострадавшие были госпитализированы в государственные больницы Джизре, Идиля и Силопи, жизнь двоих спасти не удалось.

По факту ведется расследование.

