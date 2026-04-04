В турецком городе Бурса произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которой есть погибший и пострадавшие, передает BAQ.KZ.

По данным Haber Global, ДТП произошло на автомагистрали Изник–Орхангази. Водитель потерял управление, после чего микроавтобус перевернулся.

В результате аварии один человек погиб, еще 12 получили различные травмы.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.