В Турции планируют отказаться от шведского стола в отелях
Соответствующий законопроект направлен на сокращение пищевых отходов.
Власти Турции рассматривают отмену системы шведского стола в отелях формата all inclusive, предлагая заменить её обслуживанием "а-ля карт" - заказом блюд по меню. Соответствующий законопроект направлен на сокращение пищевых отходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
По данным Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента, ежегодно в стране выбрасывается около 23 млн тонн продуктов. В отелях остаются несъеденными примерно 35% фруктов и овощей, что наносит экономический ущерб и усугубляет продовольственную инфляцию.
Переход на "а-ля карт" должен сократить объёмы отходов, так как гости будут заказывать ровно столько, сколько смогут съесть. Для заведений, принуждающих клиентов брать определённое количество блюд, предусмотрены штрафы.
