В Турции при пожаре в жилом доме погиб ребёнок, 12 человек пострадали

Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

В турецком городе Мардин произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.

В результате происшествия погиб пятилетний ребёнок, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

На место инцидента оперативно прибыли подразделения пожарной службы, полиция и бригады скорой помощи. Пламя удалось ликвидировать, пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Причины возгорания устанавливаются, по факту происшествия начато расследование.

