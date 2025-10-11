В Турции при пожаре в жилом доме погиб ребёнок, 12 человек пострадали
Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
Сегодня, 13:42
47Фото: Pixabay.com
В турецком городе Мардин произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.
В результате происшествия погиб пятилетний ребёнок, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести.
На место инцидента оперативно прибыли подразделения пожарной службы, полиция и бригады скорой помощи. Пламя удалось ликвидировать, пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
Причины возгорания устанавливаются, по факту происшествия начато расследование.
