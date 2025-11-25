На юго-востоке Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и пассажирского автобуса, перевозившего студентов, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Habertürk со ссылкой на местные источники, в результате аварии пострадали 14 человек — водитель и 13 пассажиров автобуса. Все они получили различные травмы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Правоохранительные органы проводят расследование для установления причин и обстоятельств аварии.