В Турции при столкновении автобуса и бензовоза пострадали 14 человек
Проводится расследование для установления причин аварии.
Сегодня, 01:24
84Фото: Habertürk
На юго-востоке Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и пассажирского автобуса, перевозившего студентов, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Habertürk со ссылкой на местные источники, в результате аварии пострадали 14 человек — водитель и 13 пассажиров автобуса. Все они получили различные травмы.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.
Правоохранительные органы проводят расследование для установления причин и обстоятельств аварии.
