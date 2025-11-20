В провинции Османие на юге Турции сегодня было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Подземный толчок произошёл в районе Бахче в 12:09 по местному времени, о чём сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным специалистов, очаг сейсмической активности находился на глубине 8,8 километра. Такие параметры относятся к категории неглубоких землетрясений, что может усиливать ощущаемость толчков на поверхности.

Местные жители отметили, что вибрация была ощутимой, однако сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией, не исключая возможных повторных толчков.

Властями региона проводится профилактическая проверка объектов инфраструктуры и жилых зданий.