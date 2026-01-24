В Турции произошло сильное землетрясение
Толчки ощущались в Стамбуле и других регионах.
Сегодня, 09:02
58Фото: Pixabay.com
В турецкой провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, передаёт BAQ.KZ.
Информацию о землетрясении распространило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
По данным ведомства, подземные толчки произошли в районе Сындыргы в 00:24 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 11,04 км.
Событие ощущалось в Стамбуле и других регионах. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, что 21 января в провинции Балыкесир также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
