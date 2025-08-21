В Турции продолжается волна сейсмической активности. Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), 21 августа в районе Сулусарай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков находился на глубине 7,2 километра.

Это событие стало очередным в серии землетрясений, которые продолжают сотрясать страну с начала августа. Напомним, ранее, 10 августа, в провинции Балыкесир на западе страны произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,1. В результате трагедии погиб один человек, которого спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого здания. Всего в результате подземных толчков обрушились около 10 домов.

Особую тревогу вызывает район Сындыргы, где за последние три дня зафиксировано почти 900 землетрясений разной интенсивности, что указывает на высокую активность разломов и возможные повторные толчки. Эксперты называют происходящее "предупреждением природы" и вновь поднимают вопрос о необходимости срочного сейсмического аудита зданий, особенно в густонаселённых регионах.

Сейсмологи отмечают, что Турция расположена в зоне тектонического разлома и имеет повышенный риск землетрясений.