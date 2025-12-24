Бизнес-джет, на борту которого находился начальник генерального штаба Ливии Мохаммед аль-Хаддад, потерпел крушение близ Анкары вечером в понедельник, 23 декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X. Власти Ливии подтвердили гибель военачальника.

По словам Ерликая, обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены правоохранительными органами в двух километрах к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана. Связь с самолетом Falcon 50 была потеряна примерно через 40 минут после взлета.

На борту находились пять человек, включая главу Генерального штаба Ливии. Как сообщают ливийские СМИ, остальные пассажиры также являлись высокопоставленными военными чиновниками.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что трагическая авария произошла в момент, когда ливийская делегация возвращалась из официальной поездки в Анкару. Он назвал гибель всех пятерых находившихся на борту "большой потерей" для страны.

Как отмечает агентство AP, Мохаммед аль-Хаддад занимал пост главнокомандующего армией в западной части Ливии и играл ключевую роль в продолжающихся усилиях по объединению расколотых вооруженных сил страны.