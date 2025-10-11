В Турции вступили в силу новые правила, согласно которым рестораны, кафе и кондитерские теперь обязаны размещать свои прайс-листы в электронном виде, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание Star.

Согласно документу, заведения общественного питания, подпадающие под установленные критерии, должны передавать актуальные данные о ценах на блюда и напитки в цифровом формате. Это позволит клиентам получать свежую информацию через онлайн-сервисы и электронные системы.

Нововведение также распространяется на книжные магазины — владельцам предписано использовать электронные ценники и QR-коды, что упростит процесс ознакомления покупателей с ценами.

В министерстве отметили, что такие меры направлены на повышение прозрачности и удобства для потребителей. Контроль за соблюдением новых требований в сфере общепита и книжной торговли будет усилен.

Ранее в Турции обсуждали возможную отмену формата "шведский стол" в отелях из-за масштабных потерь продуктов — на одного жителя страны уже приходится около 102 килограммов утилизированной еды в год. Среди предложений — перейти на обслуживание по меню и разрешить гостям делиться блюдами.