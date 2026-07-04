В Турции шесть человек умерли после укусов клещей с начала года

В турецких провинциях Сивас и Токат с начала 2026 года зарегистрировано шесть смертельных случаев, связанных с укусами клещей. Об этом сообщает Haber Global.

По информации телеканала, очередной жертвой стал 60-летний житель села Пойразалан района Артова провинции Токат, занимавшийся животноводством. Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру. После ухудшения состояния его перевели в больницу провинции Сивас, где врачи диагностировали у него Конго-крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ).

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался.

По данным СМИ, мужчина самостоятельно удалил присосавшегося к телу клеща, что, предположительно, могло способствовать развитию тяжелых осложнений.

По информации турецких властей, с учетом этого случая число погибших от последствий укусов клещей в провинции Сивас с начала года достигло шести. В связи с этим компетентные органы призывают жителей соблюдать меры предосторожности и своевременно обращаться за медицинской помощью при обнаружении клещей или появлении симптомов заболевания.