Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на скоростной автомагистрали TEM в провинции Сакарья. В результате массовой аварии пострадали 13 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в районе деревни Аланджума. По информации турецких СМИ, в столкновении участвовали 16 транспортных средств — легковые автомобили, автобусы, маршрутные такси и грузовые фуры.

Предварительно установлено, что причиной ДТП стало резкое ухудшение видимости. Сообщается, что на обочине трассы были подожжены покрышки, из-за чего образовалось плотное задымление. Водители начали экстренно тормозить, однако ехавшие позади автомобили не успели вовремя среагировать, что и привело к цепной аварии.

На месте происшествия работали экстренные службы. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Из-за ДТП движение по трассе в направлении Анкары было перекрыто на продолжительное время.