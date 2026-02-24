В Турции столкнулись 16 автомобилей: 13 человек пострадали
Причиной ДТП стало резкое ухудшение видимости.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на скоростной автомагистрали TEM в провинции Сакарья. В результате массовой аварии пострадали 13 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел в районе деревни Аланджума. По информации турецких СМИ, в столкновении участвовали 16 транспортных средств — легковые автомобили, автобусы, маршрутные такси и грузовые фуры.
Предварительно установлено, что причиной ДТП стало резкое ухудшение видимости. Сообщается, что на обочине трассы были подожжены покрышки, из-за чего образовалось плотное задымление. Водители начали экстренно тормозить, однако ехавшие позади автомобили не успели вовремя среагировать, что и привело к цепной аварии.
На месте происшествия работали экстренные службы. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
Из-за ДТП движение по трассе в направлении Анкары было перекрыто на продолжительное время.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- В Алматы установят декоративную подсветку более чем на 500 зданиях
- ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге