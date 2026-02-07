В Турции столкнулись грузовик и легковой автомобиль: есть погибшие
Погибла целая семья.
Сегодня, 13:17
В турецком городе Эрзурум грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Haber Global.
По предварительным данным, погибшие - четыре члена одной семьи, находившиеся в автомобиле.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и спасатели. Начато расследование причин аварии, полиция проводит проверку.
