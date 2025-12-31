В турецкой провинции Артвин три пастуха попали под снежную лавину, передает BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал NTV, происшествие произошло в селе Закария Арданучского района. В момент схода лавины пастухи находились в горной местности вместе с отарами мелкого рогатого скота.

К работам привлечены экстренные службы, информация о состоянии пострадавших уточняется.