  • 1 Января, 02:37

В Турции три пастуха оказались под снежной лавиной

На месте инцидента развернута поисково-спасательная операция.

Сегодня, 02:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 02:22
Сегодня, 02:22
66
Фото: Pixabay.com

В турецкой провинции Артвин три пастуха попали под снежную лавину, передает BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал NTV, происшествие произошло в селе Закария Арданучского района. В момент схода лавины пастухи находились в горной местности вместе с отарами мелкого рогатого скота.

К работам привлечены экстренные службы, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Самое читаемое

Наверх