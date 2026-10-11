В Турции в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек

В Турции при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 11 человек, ещё 27 получили травмы. Авария произошла в районе Акхисар провинции Маниса.

Как сообщают местные СМИ, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели.

Причины столкновения пока неизвестны. По факту ДТП начато расследование.