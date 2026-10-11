В Турции в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек
Ещё 27 человек пострадали в результате аварии в провинции Маниса. Причины столкновения устанавливаются.
11 Октября 2026, 20:21
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11 Октября 2026, 20:2111 Октября 2026, 20:21
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В Турции при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 11 человек, ещё 27 получили травмы. Авария произошла в районе Акхисар провинции Маниса.
Как сообщают местные СМИ, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели.
Причины столкновения пока неизвестны. По факту ДТП начато расследование.
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