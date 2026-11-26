В парламенте Турции потребовали объяснить судьбу 15 млн долларов, связанных со строительством турецкого посольства в Астане. Подрядчик утверждает, что не получил часть денег за выполненные работы, а бывшие дипломаты отрицают подлинность своих подписей на платежных документах. При этом МИД Турции настаивает, что полностью рассчитался со строительной компанией, передает BAQ.KZ со ссылкой на парламент Турции.

Вопрос подняла депутат Айсу Банкоглу на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету 19 ноября.

С чего начался спор

В 2007 году МИД Турции заключил контракт со строительной компанией на возведение здания посольства в Астане, резиденции посла и жилья для сотрудников дипломатической миссии. Первоначальная стоимость проекта составляла 26,25 млн долларов.

По словам парламентариев, подрядчик выполнил более 96% строительных работ, однако не получил часть причитающихся ему средств.

МИД Турции представил четыре документа, согласно которым компании передали около 15 млн долларов наличными. Однако, как сообщила Банкоглу, бывший посол и административный атташе заявили, что подписи на этих документах им не принадлежат.

Dışişleri Bakanlığı’nda buharlaşan 15 milyon dolar nerede? Astana Büyükelçiliği inşaatında yüklenici firma, ödemelerin yapılmadığını söylüyor. Bakanlık ise 15 milyon dolar elden(!) ödendiğini savunuyor. Ancak mahkemeye sunulan 4 ödeme belgesindeki imzalar, imza sahibi büyükelçi ve idari ateşe tarafından reddediliyor! Elden, çantayla milyonlarca dolar mı ödendi? Bakanlık bünyesinde soruşturma açıldığı belirtiliyor. Peki sonuç ne? 15 milyon dolar nerede?!! @TC_Disisleri — Av. Aysu Bankoğlu (@AysuBankoglu) November 20, 2026

Депутат потребовала от министра иностранных дел Хакана Фидана объяснить, кому и каким образом были переданы деньги.

Что говорит МИД Турции

В официальном ответе на депутатский запрос турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что все финансовые обязательства перед подрядчиком выполнены.

По версии министерства, часть средств направили на устранение строительных недостатков и погашение задолженности подрядчика перед работниками.

Пока факт исчезновения денег или подделки подписей не подтвержден. Сведений о причастности казахстанской стороны к возможным нарушениям в парламентских документах также нет.