В Турции вынесли приговоры по делу о пожаре в отеле Grand Kartal
Одиннадцать человек получили пожизненные сроки за трагедию, унесшую 78 жизней.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Турции суд приговорил к пожизненному заключению 11 человек, признанных виновными в пожаре в горнолыжном отеле Grand Kartal на курорте Карталкая, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Среди осуждённых - владелец гостиницы Халит Эргюль, члены его семьи и заместитель мэра города Болу, рядом с которым расположен курорт. Суд признал их виновными в грубой халатности, приведшей к гибели людей.
Пожар произошёл 21 января 2025 года. В результате трагедии погибли 78 человек, в том числе 34 ребёнка, ещё более 130 получили ранения. В момент возгорания в отеле находились 238 постояльцев.
По данным следствия, причиной ЧП стало короткое замыкание в термостате кухонного гриля. Из-за неисправностей в электросистеме огонь стремительно распространился по зданию.
Халит Эргюль настаивает на своей невиновности и утверждает, что не был уведомлён о нарушениях, выявленных во время проверки.
Ожидается, что защита осуждённых подаст апелляцию на решение суда.
Самое читаемое
- Айша Алтай завоевала золото Азиатских игр по дзюдо в Бахрейне
- В Туркестанской области взорвался газ в жилом доме
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- "Кайрат" достиг соглашения с "Астана Ареной" по проведению игр Лиги чемпионов
- 2,5 млрд тенге для будущих чемпионов: Токаев осмотрел центр настольного тенниса