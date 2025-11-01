В Турции суд приговорил к пожизненному заключению 11 человек, признанных виновными в пожаре в горнолыжном отеле Grand Kartal на курорте Карталкая, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Среди осуждённых - владелец гостиницы Халит Эргюль, члены его семьи и заместитель мэра города Болу, рядом с которым расположен курорт. Суд признал их виновными в грубой халатности, приведшей к гибели людей.

Пожар произошёл 21 января 2025 года. В результате трагедии погибли 78 человек, в том числе 34 ребёнка, ещё более 130 получили ранения. В момент возгорания в отеле находились 238 постояльцев.

По данным следствия, причиной ЧП стало короткое замыкание в термостате кухонного гриля. Из-за неисправностей в электросистеме огонь стремительно распространился по зданию.

Халит Эргюль настаивает на своей невиновности и утверждает, что не был уведомлён о нарушениях, выявленных во время проверки.

Ожидается, что защита осуждённых подаст апелляцию на решение суда.