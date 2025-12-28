В Турции в результате масштабных антинаркотических операций, проведённых в течение прошедшей недели, изъято свыше 350 килограммов наркотических веществ, передает BAQ.KZ.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X, правоохранительные органы изъяли 354,5 кг наркотиков, а также почти 648 тысяч психотропных таблеток. В рамках операций были задержаны 768 подозреваемых.

По его словам, рейды прошли в ряде крупных городов страны, включая Газиантеп, Анкару, Конью, Мерсин, Адану, Измир, Самсун, Бурсу, Стамбул, Кайсери и Анталью, а также в других регионах.

В операциях были задействованы около 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов, 17 воздушных транспортных средств и 43 служебные собаки. Власти Турции заявили о продолжении активной борьбы с незаконным оборотом наркотиков по всей стране.