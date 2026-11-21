В Турции правоохранительные органы провели операцию сразу в пяти городах и задержали 15 человек, подозреваемых в мошенничестве. Представляясь полицейскими и прокурорами, они обманули 11 граждан на общую сумму около 65 млн турецких лир (примерно 2,5 млн манатов).

Как сообщает Haber Global, расследование координировали правоохранительные органы Анкары. По его итогам установлено, что подозреваемые звонили гражданам и заявляли, будто против них возбуждены уголовные дела, а их персональные данные оказались в распоряжении преступных группировок.

Чтобы убедить людей в достоверности своих слов, мошенники отправляли им поддельные полицейские удостоверения и различные документы.

По решению суда 12 задержанных заключены под стражу. В отношении двух человек избрана мера судебного контроля, еще один подозреваемый помещен под домашний арест.