В Турции в ходе масштабной антитеррористической операции, охватившей 14 провинций, задержаны 26 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ, передает BAQ.KZ. Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ali Yerlikaya (@aliyerlikaya_)

По словам главы МВД Турции, операция прошла в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элязыге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване. Среди задержанных — лица, которых подозревают в членстве в ИГИЛ, распространении пропаганды в соцсетях, а также в финансировании связанных с террористами псевдоблаготворительных фондов. В ходе обысков силовики изъяли большое количество цифровых носителей и организационных документов.

Наша борьба с терроризмом — это не только работа силовых структур, это комплексная государственная стратегия, основанная на безопасности, разведке, коммуникации и международном сотрудничестве, — подчеркнул глава МВД Турции.

Справка: ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в Казахстане, России, Турции и ряде других стран.