В Турции задержаны 26 подозреваемых в связях с ИГИЛ
МВД провело масштабную операцию в 14 провинциях страны.
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В Турции в ходе масштабной антитеррористической операции, охватившей 14 провинций, задержаны 26 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ, передает BAQ.KZ. Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.
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По словам главы МВД Турции, операция прошла в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элязыге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване. Среди задержанных — лица, которых подозревают в членстве в ИГИЛ, распространении пропаганды в соцсетях, а также в финансировании связанных с террористами псевдоблаготворительных фондов. В ходе обысков силовики изъяли большое количество цифровых носителей и организационных документов.
Наша борьба с терроризмом — это не только работа силовых структур, это комплексная государственная стратегия, основанная на безопасности, разведке, коммуникации и международном сотрудничестве, — подчеркнул глава МВД Турции.
Справка: ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в Казахстане, России, Турции и ряде других стран.
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