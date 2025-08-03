  • 3 Августа, 04:33

В Турции задержаны 26 подозреваемых в связях с ИГИЛ

МВД провело масштабную операцию в 14 провинциях страны.

Сегодня, 03:29
АВТОР
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со страницы Али Ерликая в соцсети Сегодня, 03:29
Сегодня, 03:29
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Фото: со страницы Али Ерликая в соцсети

В Турции в ходе масштабной антитеррористической операции, охватившей 14 провинций, задержаны 26 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ, передает BAQ.KZ. Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ali Yerlikaya (@aliyerlikaya_)

По словам главы МВД Турции, операция прошла в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элязыге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване. Среди задержанных — лица, которых подозревают в членстве в ИГИЛ, распространении пропаганды в соцсетях, а также в финансировании связанных с террористами псевдоблаготворительных фондов. В ходе обысков силовики изъяли большое количество цифровых носителей и организационных документов.

Наша борьба с терроризмом — это не только работа силовых структур, это комплексная государственная стратегия, основанная на безопасности, разведке, коммуникации и международном сотрудничестве, — подчеркнул глава МВД Турции.

Справка: ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в Казахстане, России, Турции и ряде других стран.

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