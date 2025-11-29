В Турции задержаны десятки участников группировок за отмывание денег
Операция проводится в рамках борьбы с финансовыми преступлениями.
Сегодня, 13:13
102Фото: TRT Haber
В провинции Конья Центральной Турции проведена масштабная операция против двух преступных групп, занимающихся отмыванием денежных средств, передаёт BAQ.KZ.
По данным TRT Haber, в ходе спецоперации задержаны 73 человека. Кроме того, были заморожены 213 банковских счетов, принадлежащих подозреваемым, а на недвижимость группировок общей стоимостью 530 миллионов лир (около 21 миллиона манатов) наложен арест.
Операция проводится в рамках борьбы с финансовыми преступлениями и направлена на пресечение деятельности организованных преступных сообществ в регионе.
