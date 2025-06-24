Утро во втором по величине городе юга Турции оказалось неспокойным, передает BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ. В Адане было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Подземные толчки ощущались в нескольких районах города. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано, однако жители сообщают о легкой панике и кратковременной дезориентации - сотрясения земли напомнили о недавних трагических событиях, связанных с землетрясениями в регионе.

"Проснулись от толчка — всё задрожало на пару секунд. Быстро выбежали на улицу, на всякий случай", - пишет один из очевидцев в соцсетях.

Местные власти и сейсмологи продолжают наблюдение за сейсмообстановкой. Напомним, Адана, как и вся южная Турция, находится в зоне тектонической активности, что делает такие землетрясения нередкими.

Службы ЧС призывают граждан сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и быть готовыми к возможным афтершокам.