В тюрьме Эквадора обнаружены тела 31 заключённого
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
В Эквадоре вспыхнул новый тюремный бунт, закончившийся трагедией. Власти страны сообщили об обнаружении тел 31 заключённого в исправительном учреждении города Мачала, передает BAQ.KZ.
Информацию 10 ноября подтвердила пресс-служба Национальной службы комплексной помощи взрослым, лишённым свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI).
По данным ведомства, сначала в ходе расследования было найдено четыре тела, однако позже число погибших резко возросло.
"На данный момент сообщается о гибели 27 заключённых", — уточнили в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).
Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На месте продолжают работать представители правоохранительных органов и специалисты SNAI.
Власти пообещали провести тщательное расследование и восстановить порядок.
