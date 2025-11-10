  • 10 Ноября, 13:23

В тюрьме Эквадора обнаружены тела 31 заключённого

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: AP Photo/Dolores Ochoa

В Эквадоре вспыхнул новый тюремный бунт, закончившийся трагедией. Власти страны сообщили об обнаружении тел 31 заключённого в исправительном учреждении города Мачала, передает BAQ.KZ.

Информацию 10 ноября подтвердила пресс-служба Национальной службы комплексной помощи взрослым, лишённым свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI).

По данным ведомства, сначала в ходе расследования было найдено четыре тела, однако позже число погибших резко возросло.

"На данный момент сообщается о гибели 27 заключённых", — уточнили в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На месте продолжают работать представители правоохранительных органов и специалисты SNAI.

Власти пообещали провести тщательное расследование и восстановить порядок.

