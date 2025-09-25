Сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с Национальной полицией Украины, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой РК пресекли деятельность транснационального преступного сообщества мошенников, передает BAQ.KZ.

В городах Черновцы и Одесса был ликвидирован call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана.

По данным МВД, преступники действовали по выстроенной схеме: звонили гражданам, представляясь сотрудниками Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб. Угрожая уголовной ответственностью за "подозрительные операции" или "финансирование террористических организаций", они принуждали казахстанцев оформлять кредиты, продавать имущество и переводить деньги с депозитов на счета подставных лиц.

"Таким образом, мошенники оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

По его словам, в преступной группе существовала четкая иерархия: администраторы, HR-менеджеры, “холодники”, “клоузеры”, технический персонал и даже так называемый “силовой блок”. Доходы тратились на содержание офиса, покупку автомобилей и личные нужды. Ежемесячные расходы на функционирование call-центра составляли около 60 тысяч долларов. Один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей.

В ходе обысков изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, большое количество sim-карт, поддельные удостоверения сотрудников Нацбанка и силовых структур, форменное обмундирование, а также заранее подготовленные сценарии для обмана. На устройствах обнаружено специализированное ПО для подмены изображения и голоса с использованием технологии deepfake.

По предварительным данным, ущерб от деятельности преступников превысил 900 млн тенге.

В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пятеро из которых взяты под стражу.