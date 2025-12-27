Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении группы действующих народных депутатов, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. По данным следствия, в рамках дела проводятся обыски у нескольких фигурантов. Как заявили в НАБУ, расследование касается систематических коррупционных действий. Подробности дела на данный момент не раскрываются.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что следственные действия проходят в помещении комитета Верховной рады по вопросам транспорта. Он также заявил, что вопросы у следствия якобы возникли к председателю комитета Юрий Кисель, которого Гончаренко назвал близким к окружению президента Украины Владимир Зеленский и его бывшего первого помощника Сергей Шефир. В НАБУ при этом заявили, что во время проведения следственных действий сотрудники Управление государственной охраны Украины оказывали сопротивление работе детективов в комитетах Верховной рады.

Юрий Кисель является членом партии Слуга народа. Украинские СМИ ранее сообщали, что в отношении него в течение двух лет велись негласные следственные действия. Сергей Шефир, по данным журналистов, фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "плёнки Миндича", где речь идёт о возможных схемах с участием госпредприятий, включая "Энергоатом".