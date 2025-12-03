В 2025 году в Улытауской области откроется новый Ulutau University, где выпускники смогут получать двойной диплом. На пресс-конференции в СЦК аким региона Дастан Рыспеков также прокомментировал ситуацию с действующим частным вузом и возможностью дополнительной поддержки студентов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о том, почему местная власть не оказывает финансовую поддержку студентам Жезказганского университета, аким подчеркнул, что учебное заведение является частным.

"Мы не имеем права финансировать частный вуз. Но ежегодно предоставляем гранты акима области, благодаря которым часть выпускников школ учится в нашем регионе", – пояснил Рыспеков.

Он сообщил, что по поручению главы государства в следующем году будет открыт новый университет – Ulutau University, имеющий международное партнёрство.

"Ulutau University будет выдавать два диплома – нашего университета и зарубежного партнёра. Это расширит возможности для абитуриентов и позволит удержать молодёжь в регионе", – сказал аким.

Журналист также спросил о возможной поддержке студентов со стороны крупного работодателя региона – компании Kazakhmys. Рыспеков отметил, что корпорация уже реализует образовательные программы.

"У Kazakhmys есть собственные колледжи. Компания поддерживает студентов из шахтёрских семей и оплачивает часть обучения. Детали я уточню дополнительно", – сообщил он.

По словам акима, действующий вуз обеспечивает подготовку востребованных кадров в сфере горнометаллургической промышленности, но открытие нового университета позволит расширить спектр специальностей и улучшить доступ к современному образованию.