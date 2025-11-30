В Ұлытау открыли первый авиационный отряд МЧС Казахстана
В области Ұлытау начал работу первый авиационный отряд МЧС Казахстана, передает BAQ.KZ. Вместе с ним был введён в эксплуатацию специализированный ангар для размещения и обслуживания авиационной техники. В церемонии открытия участвовали министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов и аким региона Дастан Рыспеков.
По данным МЧС, создание авиаотряда стало возможным при поддержке президента. В 2024 году ведомство получило шесть вертолётов и три самолёта; до конца года ожидается ещё одна единица авиации. Эти поставки — часть программы по формированию 20 авиационных спасательных отрядов в регионах страны и повышению оперативности реагирования.
Новый ангар построен по современным стандартам и оснащён всем необходимым для полного технического обслуживания воздушных судов. Ұлытау стал первым регионом, где создан авиационный центр МЧС. Аналогичные объекты возводятся ещё в 19 областях.
Проект реализован без использования бюджетных средств — финансирование обеспечила компания "Казахмыс".
