В области Ұлытауской прошли масштабные мероприятия в рамках национальной экологической инициативы "Таза Қазақстан". Главная цель акции — формирование экологической культуры, бережного отношения к природе и развитие добрых традиций заботы о родном крае, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

В Жезказгане акция "Чистый город" объединила волонтеров, молодежь и неравнодушных горожан. Совместно они высадили деревья на проспекте Алашахана и в парке "Наурыз" — зелёные пространства города продолжают расти.

Не остался в стороне и город Сатпаев — активисты волонтерской группы "Чистый Сатпаев" вместе с жителями провели уборку центральных улиц, очистили территории от мусора и сорной растительности.

В экологических инициативах приняли участие представители госорганов, члены общественных организаций, блогеры, журналисты и добровольцы. Областные и республиканские СМИ обеспечили информационную поддержку акции.

С начала года в рамках инициативы "Таза Қазақстан" в регионе уже проведено 10 областных и 15 городских субботников. Кроме того, еженедельные "Чистые четверги" стали доброй традицией — в них активно участвуют жители всех районов.

С начала 2025 года на территории области высажено более 14 тысяч деревьев, и эта цифра продолжает расти. Ұлытау демонстрирует, что экология — это общее дело, и только вместе можно сделать родной край чище и зеленее.