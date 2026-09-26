В Ұлытау за один день открыли четыре обновлённых железнодорожных вокзала

В области Ұлытау после модернизации вновь открылись для пассажиров четыре железнодорожных вокзала. Обновлённые объекты расположены в Жезказгане и Каражале, Жанааркинском районе и на станции Кызылжар. Работы проведены в рамках проекта по модернизации 125 железнодорожных вокзалов по стране в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева и при поддержке Правительства.

В проекте приняли участие Министерство транспорта РК, АО «Самрук-Қазына», АО «НК «Қазақстан темір жолы» и акимат области Ұлытау. После модернизации вокзалы оснащены в соответствии с современными требованиями и рассчитаны на более комфортное обслуживание пассажиров. Аким области Ұлытау Есет Байкен отметил, что обновление вокзалов является частью работы по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Железнодорожная линия «Кызылжар – Мойынты», строительство которой ведётся по поручению Главы государства, не только придаст новый импульс развитию нашего региона, но и, безусловно, повысит транзитный потенциал страны. В целом в области ведётся масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры. Наряду с улучшением железнодорожного сообщения приоритетное внимание уделяется повышению качества автомобильных дорог, – сказал аким.

По его словам, работы на автодороге «Жезказган – Кызылорда» выполнены на 90%. В ближайшие месяцы планируется открыть движение. На направлении «Жезказган – Караганда» в текущем году намерены полностью завершить работы по устройству земляного полотна и материально-техническому обеспечению. Кроме того, ремонт 89-километрового участка дороги «Ұлытау – Аркалык» планируется завершить в октябре.

Железнодорожный вокзал Жезказгана был построен в 1941 году. Впервые за всё время эксплуатации здание прошло комплексную модернизацию. Его площадь увеличили с 541 до 2,5 тысячи квадратных метров. Обновлённый вокзал способен одновременно принять около 500 пассажиров и обслуживать до двух тысяч человек в сутки.

В настоящее время область Ұлытау связана железнодорожным сообщением с шестью областями Казахстана. Модернизированные вокзалы призваны создать более комфортные и безопасные условия для жителей региона и гостей области.