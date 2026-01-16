В Улытауской области природоохранная прокуратура раскрыла схему самовольной добычи ископаемых и незаконное недропользование в Улытауском районе, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По итогам следствия виновные лица привлечены к уголовной ответственности. Также возмещен экологический ущерб на сумму 51 млн тенге, принимаются меры по взысканию еще 136 млн тенге ущерба.

В надзорном органе напомнили, что в соответствии с требованиями Земельного кодекса выявление земель, неиспользуемых или используемых с нарушением законодательства, относится к компетенции местных исполнительных органов городов и районов. Однако анализ показал факты бездействия на местах по пресечению незаконной добычи на вверенных территориях.

Так, по данным космического мониторинга "Қазақстан Ғарыш сапары" в области установлены 53 участка с признаками самовольной добычи полезных ископаемых.

В связи с этим по представлению природоохранной прокуратуры акимат области поручил акимам городов и районов принять меры, направленные на своевременное выявление фактов самовольной добычи. Виновные должностные лица местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности.