В соответствии с поручением Премьер-Министра Республики Казахстан в 2025 году запланирована реконструкция железнодорожных вокзалов в городах Жезказган, Каражал, Жанаарка и на станции Кызылжар Улытауской области, передает BAQ.KZ.

По информации КТЖ, в Жезказгане между компанией и подрядной организацией уже заключён договор на проведение реконструкции. В настоящее время подрядчик приступил к мобилизации техники и специалистов. В ближайшее время планируется начало строительно-монтажных работ.

Проектом предусмотрено строительство нового здания вокзала с необходимыми помещениями, а также возведение пассажирской галереи и расширение перрона для обеспечения более комфортного передвижения пассажиров.

Реконструкция вокзалов в Каражале, Жанааркинском районе и на станции Кызылжар уже находится в стадии активных строительно-монтажных работ.

Реализация этих проектов направлена на повышение качества транспортной инфраструктуры региона и улучшение условий обслуживания пассажиров.