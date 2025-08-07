В Уральске благоустроили двор в честь юбилея Абая
Чистота начинается с двора.
В рамках общенациональной экологической кампании "Таза Қазақстан" в городе состоялась акция "Таза аула", направленная на благоустройство и очистку дворовых территорий. Мероприятие объединило более 20 волонтёров, которые внесли реальный вклад в улучшение городской среды, передает BAQ.KZ.
В ходе акции:
- очищены от мусора дворы,
- побелены и покрашены детские игровые площадки и ограждения,
- убрана трава, создано уютное и безопасное пространство для отдыха и игр.
Акция прошла в районе улицы Абая и была приурочена к 180-летию великого поэта. Это часть масштабного проекта по благоустройству 50 игровых площадок по всей области.
"Сегодня мы не просто убираем территорию — мы формируем культуру ответственности, экологическое мышление и бережное отношение к окружающей среде", — отметил Нурсултан Сарсенбаев, замруководителя Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО.
Жители района положительно оценили инициативу и выразили готовность поддерживать порядок в своих дворах. Особую роль в акции сыграли молодёжные волонтёры, к которым всё чаще присоединяются и взрослые горожане.
Организаторы подчёркивают: "Таза аула" — не разовая уборка, а путь к устойчивым изменениям. В ближайшее время подобные акции пройдут и в других районах Уральска.
"Забота о природе — это наша задача сегодня и завещание для будущих поколений", — говорится в обращении организаторов.
