В рамках общенациональной экологической кампании "Таза Қазақстан" в городе состоялась акция "Таза аула", направленная на благоустройство и очистку дворовых территорий. Мероприятие объединило более 20 волонтёров, которые внесли реальный вклад в улучшение городской среды, передает BAQ.KZ.

В ходе акции:

очищены от мусора дворы,

побелены и покрашены детские игровые площадки и ограждения,

убрана трава, создано уютное и безопасное пространство для отдыха и игр.

Акция прошла в районе улицы Абая и была приурочена к 180-летию великого поэта. Это часть масштабного проекта по благоустройству 50 игровых площадок по всей области.

"Сегодня мы не просто убираем территорию — мы формируем культуру ответственности, экологическое мышление и бережное отношение к окружающей среде", — отметил Нурсултан Сарсенбаев, замруководителя Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО.

Жители района положительно оценили инициативу и выразили готовность поддерживать порядок в своих дворах. Особую роль в акции сыграли молодёжные волонтёры, к которым всё чаще присоединяются и взрослые горожане.

Организаторы подчёркивают: "Таза аула" — не разовая уборка, а путь к устойчивым изменениям. В ближайшее время подобные акции пройдут и в других районах Уральска.