  • Главная
  • Новости
  • В Уральске четыре женщины пострадали при падении с подъемника в автосалоне

В Уральске четыре женщины пострадали при падении с подъемника в автосалоне

В помещении оборвался трос самодельного подъемника.

Сегодня 2026, 11:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 11:12
Сегодня 2026, 11:12
228
Фото: Pixabay.com

В Уральске четыре женщины получили травмы после падения с подъемного механизма в здании автосалона на улице Шолохова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Мой город.

По информации ДЧС Западно-Казахстанской области, инцидент произошёл 16 апреля. В помещении оборвался трос самодельного подъемника, который использовался для перемещения между цокольным и вторым этажами.

Всех пострадавших доставили в городскую многопрофильную больницу.

В департаменте комитета государственной инспекции труда по ЗКО сообщили, что по факту происшествия начато расследование. Проверка стартовала 24 апреля и продлится в течение 30 дней.

«Подробности происшествия изучаются. Будет проведена комплексная проверка», — сообщил заместитель руководителя департамента Арман Туйгинбетов.

Информацию о состоянии пострадавших в управлении здравоохранения региона пока не предоставили.

Самое читаемое

Наверх