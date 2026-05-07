В Уральске четыре женщины пострадали при падении с подъемника в автосалоне
В помещении оборвался трос самодельного подъемника.
Сегодня 2026, 11:12
228Фото: Pixabay.com
В Уральске четыре женщины получили травмы после падения с подъемного механизма в здании автосалона на улице Шолохова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Мой город.
По информации ДЧС Западно-Казахстанской области, инцидент произошёл 16 апреля. В помещении оборвался трос самодельного подъемника, который использовался для перемещения между цокольным и вторым этажами.
Всех пострадавших доставили в городскую многопрофильную больницу.
В департаменте комитета государственной инспекции труда по ЗКО сообщили, что по факту происшествия начато расследование. Проверка стартовала 24 апреля и продлится в течение 30 дней.
«Подробности происшествия изучаются. Будет проведена комплексная проверка», — сообщил заместитель руководителя департамента Арман Туйгинбетов.
Информацию о состоянии пострадавших в управлении здравоохранения региона пока не предоставили.
