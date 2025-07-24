В Уральске известный автодилер заставлял проходить ТО только у себя
Антимонопольщики наказали автосалон.
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В Западно-Казахстанской области официальный дистрибьютор автомобилей Geely — ТОО "G Motors Uralsk" — оказался в центре разбирательства после коллективного обращения от жителей региона, передает BAQ.KZ.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции провёл проверку по фактам, изложенным в жалобе, и выявил признаки недобросовестной конкуренции.
Как установили специалисты, компания включала в договоры купли-продажи автомобилей обязательное условие: проходить техническое обслуживание в течение гарантийного периода только в сервисных центрах официального дилера. В случае нарушения этого пункта, клиентам отказывали в гарантийном ремонте.
Между тем, как подчёркивают в антимонопольном органе, такие условия противоречат Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, согласно которому навязывание дополнительных требований при покупке товара является нарушением законодательства о конкуренции.
По итогам рассмотрения Департамент направил ТОО "G Motors Uralsk" официальное уведомление о необходимости устранения нарушений. На сегодняшний день автосалон выполнил предписание — спорные положения из договоров исключены, а документы приведены в соответствие с действующими нормами.
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