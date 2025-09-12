В Уральске завершено разбирательство по делу, вызвавшему резонанс не только в городе, но и за его пределами, передает BAQ.KZ.

Фигурантом стал майор полиции, сотрудник Управления полиции Уральска, задержанный патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл на служебной машине — и это, по словам наблюдателей, только усугубляет ситуацию.

Согласно материалам дела, офицер пытался скрыться, проигнорировав законное требование об остановке. Однако от ответственности уйти не удалось — патрульные остановили автомобиль, а проведённое освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.

Специализированный суд по административным правонарушениям признал майора виновным сразу по двум статьям: управление в нетрезвом виде и невыполнение требований полицейских. В итоге ему назначено наказание: лишение водительских прав сроком на 7 лет и штраф в размере 157 280 тенге. Административный арест, предусмотренный за подобные нарушения, не был применён — по закону он не распространяется на сотрудников органов внутренних дел.

Более того, суд указал: знание закона и выполнение служебных обязанностей должны быть неоспоримой нормой для полицейских, а доводы обвиняемого о том, что он якобы не был за рулём, были признаны несостоятельными.

Материалы дела уже направлены в Департамент полиции Западно-Казахстанской области для рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности. Само постановление пока не вступило в законную силу.