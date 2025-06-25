В Уральске полиция раскрыла шокирующую преступную схему, в центре которой оказались охранники одного из ночных клубов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Вместо того чтобы защищать посетителей, сотрудники заведения сами регулярно становились источником насилия - избивая гостей без причины, нанося травмы, в том числе тяжелые. Задержания членов этой агрессивной группы прошли в рамках масштабной спецоперации не только в Уральске, но также в Алматы и Актау. Все задержанные-— жители Западно-Казахстанской области, и четверо из них уже имели судимости.

Всего в органы внутренних дел были доставлены 17 человек, из них восьмерых поместили в изолятор временного содержания. Следствие установило, что пострадавшие часто не обращались за помощью в полицию, опасаясь давления и возможной мести со стороны нападавших. Однако действия правоохранительных органов прервали эту цепочку насилия.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о групповом хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. Во время обысков полицейские обнаружили радиостанции, включая одну служебную — предназначенную для связи полиции, а также ножи, перцовый баллончик, бейсбольную биту и около десятка автомобильных номеров, предположительно из стран ближнего зарубежья.

Правоохранительные органы заявляют, что борьба с подобными правонарушениями в развлекательных заведениях будет продолжена. Особое внимание будет уделяться безопасности граждан и соблюдению их прав, а сотрудники полиции продолжат действовать строго в рамках закона.