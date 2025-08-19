В Уральске в автобусе произошёл скандал с применением перцового баллончика, который перерос в драку между пассажирами, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился ночью после завершения трёхдневного музыкального фестиваля. От места проведения концерта до города был организован трансфер.

В одном из автобусов между пассажирами возник конфликт из-за места. По словам очевидца, нетрезвая женщина потребовала уступить ей сиденье, но получила отказ. Ситуация переросла в ссору, а затем — в потасовку.

На видео, опубликованном одним из пассажиров, видно, как мужчина достаёт перцовый баллончик и распыляет его в лицо девушке, сидевшей позади, а затем и в сторону автора съёмки. После этого он атакует ещё нескольких человек. Пострадавшие пытались дать отпор, в салоне началась массовая драка с криками и ненормативной лексикой.

"Она начала скандал, потом вмешался тот мужчина. В итоге меня облили перцовкой прямо в лицо, глаза не успел закрыть. Потом он ещё залил моего друга и гнался за ним. Мы поехали в скорую, меня прокапали, отпустили. Сейчас еду писать заявление, надеюсь, толк будет", — рассказал автор видео.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены, один из мужчин задержан и помещён в ИВС. Сейчас проводятся следственные мероприятия, по итогам которых виновные понесут наказание в соответствии с законодательством.