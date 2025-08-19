В Уральске пассажиров автобуса атаковали перцовым баллончиком
Массовая потасовка с перцовым газом произошла в автобусе после Myfest в Уральске.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Уральске в автобусе произошёл скандал с применением перцового баллончика, который перерос в драку между пассажирами, передает BAQ.KZ.
Инцидент случился ночью после завершения трёхдневного музыкального фестиваля. От места проведения концерта до города был организован трансфер.
В одном из автобусов между пассажирами возник конфликт из-за места. По словам очевидца, нетрезвая женщина потребовала уступить ей сиденье, но получила отказ. Ситуация переросла в ссору, а затем — в потасовку.
На видео, опубликованном одним из пассажиров, видно, как мужчина достаёт перцовый баллончик и распыляет его в лицо девушке, сидевшей позади, а затем и в сторону автора съёмки. После этого он атакует ещё нескольких человек. Пострадавшие пытались дать отпор, в салоне началась массовая драка с криками и ненормативной лексикой.
"Она начала скандал, потом вмешался тот мужчина. В итоге меня облили перцовкой прямо в лицо, глаза не успел закрыть. Потом он ещё залил моего друга и гнался за ним. Мы поехали в скорую, меня прокапали, отпустили. Сейчас еду писать заявление, надеюсь, толк будет", — рассказал автор видео.
В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены, один из мужчин задержан и помещён в ИВС. Сейчас проводятся следственные мероприятия, по итогам которых виновные понесут наказание в соответствии с законодательством.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане