  • Главная
  • Новости
  • В Уральске погибли двое подростков после падения с крыши многоэтажки

В Уральске погибли двое подростков после падения с крыши многоэтажки

8 Октября 2026, 02:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
mgorod.kz 8 Октября 2026, 02:26
8 Октября 2026, 02:26
94
Фото: mgorod.kz

В Уральске погибли двое несовершеннолетних 2010 и 2012 годов рождения. По данным Департамента полиции Западно-Казахстанской области, подростки погибли в результате падения с крыши многоэтажного жилого дома. По факту произошедшего начато досудебное расследование.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры ЗКО. Другие подробности в ведомстве не раскрывают в соответствии со статьей 201 УПК.

Самое читаемое

Наверх