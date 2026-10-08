В Уральске погибли двое подростков после падения с крыши многоэтажки
8 Октября 2026, 02:26
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8 Октября 2026, 02:268 Октября 2026, 02:26
94Фото: mgorod.kz
В Уральске погибли двое несовершеннолетних 2010 и 2012 годов рождения. По данным Департамента полиции Западно-Казахстанской области, подростки погибли в результате падения с крыши многоэтажного жилого дома. По факту произошедшего начато досудебное расследование.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры ЗКО. Другие подробности в ведомстве не раскрывают в соответствии со статьей 201 УПК.
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