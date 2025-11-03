В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции изъяли более 12 килограммов наркотических веществ, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Крупный факт незаконного хранения был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора".

Во время обыска в доме 39-летнего жителя Уральска на чердаке стражи порядка обнаружили три ящика и два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, а также 39 кустов, внешне схожих с коноплёй — часть с корнями, часть без. Экспертиза установила, что растения относятся к наркосодержащим видам рода Cannabis, их общий вес составил 9,68 кг.

Кроме того, полицейские изъяли 2,77 кг высушенной марихуаны. Общий вес найденных наркотиков превысил 12 килограммов. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование.