В Уральске задержан мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за убийство, совершенное на территории города в 2024 году, передает BAQ.KZ.

17 января сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с управлением криминальной полиции при поддержке бойцов ПСН "Беркут" провели задержание 30-летнего гражданина.

Мужчина скрывался более года и был объявлен в розыск после совершения особо тяжкого преступления. Сейчас он водворён в изолятор временного содержания, ведутся следственные действия.

Министерство внутренних дел РК отмечает, что системная работа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет продолжается. Ведомство подчеркивает: ни одно преступление не останется безнаказанным.