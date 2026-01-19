В Уральске пойман убийца, скрывавшийся с 2024 года
В Уральске задержан мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за убийство, совершенное на территории города в 2024 году, передает BAQ.KZ.
17 января сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с управлением криминальной полиции при поддержке бойцов ПСН "Беркут" провели задержание 30-летнего гражданина.
Мужчина скрывался более года и был объявлен в розыск после совершения особо тяжкого преступления. Сейчас он водворён в изолятор временного содержания, ведутся следственные действия.
Министерство внутренних дел РК отмечает, что системная работа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет продолжается. Ведомство подчеркивает: ни одно преступление не останется безнаказанным.
