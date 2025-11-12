В Уральске проходит XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Уральске стартовал XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России под эгидой "Рабочие профессии – драйвер роста экономики", передаёт BAQ.KZ.
В рамках форума особое внимание уделяется технологической выставке, организованной акиматом Западно-Казахстанской области совместно с Министерством просвещения РК в рамках Года рабочих профессий. Выставка охватывает четыре ключевых направления: цифровые технологии и искусственный интеллект, транспорт и логистика, энергетика и зеленые технологии, а также агропромышленность.
В мероприятии участвуют организации технического и профессионального образования, университеты, группа компаний АО "Самрук-Қазына", предприятия Западно-Казахстанской области и ведущие IT-компании Казахстана.
В первый же день выставку посетили более 2 тысяч школьников, что демонстрирует растущий интерес молодежи к современным технологиям и перспективным профессиям. Посетители смогли ознакомиться с внедрением передового оборудования, цифровыми решениями и новыми моделями подготовки кадров, показывающими эффективное взаимодействие образования, бизнеса и технологий.
Самое читаемое
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Астану накроют снег и гололед