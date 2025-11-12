В Уральске стартовал XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России под эгидой "Рабочие профессии – драйвер роста экономики", передаёт BAQ.KZ.

В рамках форума особое внимание уделяется технологической выставке, организованной акиматом Западно-Казахстанской области совместно с Министерством просвещения РК в рамках Года рабочих профессий. Выставка охватывает четыре ключевых направления: цифровые технологии и искусственный интеллект, транспорт и логистика, энергетика и зеленые технологии, а также агропромышленность.

В мероприятии участвуют организации технического и профессионального образования, университеты, группа компаний АО "Самрук-Қазына", предприятия Западно-Казахстанской области и ведущие IT-компании Казахстана.

В первый же день выставку посетили более 2 тысяч школьников, что демонстрирует растущий интерес молодежи к современным технологиям и перспективным профессиям. Посетители смогли ознакомиться с внедрением передового оборудования, цифровыми решениями и новыми моделями подготовки кадров, показывающими эффективное взаимодействие образования, бизнеса и технологий.