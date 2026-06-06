В Уральске рабочий сорвался с высоты во время работ на куполе мечети

В Уральске спасатели оказали помощь мужчине, который получил травмы после падения с высоты на территории Центральной мечети.

Как сообщили в МЧС, происшествие произошло на проспекте Абая. Во время выполнения работ на куполе мечети мужчина сорвался с высоты около пяти метров и упал на крышу первого этажа здания.

На место оперативно прибыли сотрудники спасательной службы. С помощью автолестницы они эвакуировали пострадавшего с крыши и передали его медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о состоянии мужчины не сообщается.