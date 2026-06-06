В Уральске рабочий сорвался с высоты во время работ на куполе мечети
Мужчина сорвался с высоты около пяти метров и упал на крышу первого этажа здания.
Сегодня 2026, 20:54
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Сегодня 2026, 20:54Сегодня 2026, 20:54
33Фото: МЧС РК
В Уральске спасатели оказали помощь мужчине, который получил травмы после падения с высоты на территории Центральной мечети.
Как сообщили в МЧС, происшествие произошло на проспекте Абая. Во время выполнения работ на куполе мечети мужчина сорвался с высоты около пяти метров и упал на крышу первого этажа здания.
На место оперативно прибыли сотрудники спасательной службы. С помощью автолестницы они эвакуировали пострадавшего с крыши и передали его медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.
Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о состоянии мужчины не сообщается.
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