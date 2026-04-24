В Уральске раскрыли кражу на крупную сумму: задержан подозреваемый
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в Уральске, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
По информации ведомства, в период с 6 по 20 апреля 35-летний мужчина, являясь знакомым потерпевшей, находился в ее квартире и, воспользовавшись свободным доступом, тайно похитил денежные средства из спальной комнаты.
Общий ущерб, причиненный 45-летней жительнице области, составил более 1,6 млн тенге. Среди похищенного были наличные как в национальной, так и в иностранной валюте.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Он дал признательные показания и сообщил, что потратил похищенные деньги на погашение долгов.
В ведомстве подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело, досудебное расследование продолжается.
Самое читаемое
- Жильцы двух домов в Астане не понимают почему акимат хочет их снести
- Новую школу на 100 мест строят в одном из сел Актюбинской области
- Лишился руки на стройке: студенту из Семея требуется протез за 25 миллионов
- Нацбанк поддерживает повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений
- Гибель солдата в воинской части Усть-Каменогорска: в Прокуратуре раскрыли новые подробности