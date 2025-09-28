В Уральске спасатели освободили из лифта пятерых взрослых и младенца
Пострадавших нет.
Сегодня, 06:37
34Фото: МЧС
Ночью в службу 112 города Уральска поступил звонок: девушка сообщила, что вместе с другими людьми застряла в лифте многоэтажного дома на улице Акан сері, передает BAQ.KZ. На место оперативно прибыл расчет спасателей.
С помощью специального лифтового ключа они открыли двери кабины, застрявшей между 6-м и 7-м этажами, и освободили пятерых взрослых и младенца 2025 года рождения. Операция прошла быстро и без последствий. Никому не понадобилась медицинская помощь.
