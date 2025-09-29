  • 29 Сентября, 04:26

В Уральске спасатели освободили застрявших в лифте людей и младенца

Инцидент произошел ночью в жилом доме.

Сегодня, 02:54
125
Фото: pixabay.com

В Уральске минувшей ночью спасатели пришли на помощь группе людей, застрявших в лифте жилого дома на улице Акан сері. О происшествии сообщила в службу 112 одна из девушек, передает BAQ.KZ.

Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью специального оборудования открыли застрявшую между шестым и седьмым этажами кабину. Из лифта вывели пятерых взрослых и младенца 2025 года рождения.

Операция прошла быстро, медицинская помощь никому не понадобилась.

"МЧС напоминает: при возникновении нештатных ситуаций, обращайтесь по номеру 112 — помощь всегда рядом!", - говорится в сообщении.

