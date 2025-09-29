В Уральске спасатели освободили застрявших в лифте людей и младенца
Инцидент произошел ночью в жилом доме.
Сегодня, 02:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:54Сегодня, 02:54
125Фото: pixabay.com
В Уральске минувшей ночью спасатели пришли на помощь группе людей, застрявших в лифте жилого дома на улице Акан сері. О происшествии сообщила в службу 112 одна из девушек, передает BAQ.KZ.
Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью специального оборудования открыли застрявшую между шестым и седьмым этажами кабину. Из лифта вывели пятерых взрослых и младенца 2025 года рождения.
Операция прошла быстро, медицинская помощь никому не понадобилась.
"МЧС напоминает: при возникновении нештатных ситуаций, обращайтесь по номеру 112 — помощь всегда рядом!", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- История атомщика, который готовил почву для первой АЭС Казахстана
- Джеки Чан приступил к съемкам нового проекта в Казахстане
- Трамп назвал себя "президентом Европы" на фоне растущего влияния на ЕС
- Юный казахстанец Иван Пономарев выиграл второй титул ITF Juniors
- В Семее начали строить арену на 25 тысяч зрителей