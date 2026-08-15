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В Уральске в автомобиле обнаружили крупную партию алкоголя

В машине нашли 83 бутылки алкоголя разного объема. Продукцию изъяли.

15 Августа 2026, 12:11
АВТОР
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©BAQ.KZ 15 Августа 2026, 12:11
15 Августа 2026, 12:11
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Фото: ©BAQ.KZ

В Уральске сотрудники полиции обнаружили в автомобиле около 400 литров алкогольной продукции. В машине находились 83 бутылки разного объема. Изъятый алкоголь и материалы проверки направили в уполномоченные органы для принятия процессуального решения.

В автомобиле обнаружили 70 пятилитровых бутылок, одну емкость объемом один литр и 12 бутылок по 0,5 литра.

Обнаруженную продукцию изъяли. Собранные материалы вместе с алкогольной продукцией направили в соответствующие органы для принятия процессуального решения, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере оборота, хранения и реализации алкогольной продукции, будут продолжены.

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