В Уральске в автомобиле обнаружили крупную партию алкоголя

В Уральске сотрудники полиции обнаружили в автомобиле около 400 литров алкогольной продукции. В машине находились 83 бутылки разного объема. Изъятый алкоголь и материалы проверки направили в уполномоченные органы для принятия процессуального решения.

В автомобиле обнаружили 70 пятилитровых бутылок, одну емкость объемом один литр и 12 бутылок по 0,5 литра.

Обнаруженную продукцию изъяли. Собранные материалы вместе с алкогольной продукцией направили в соответствующие органы для принятия процессуального решения, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере оборота, хранения и реализации алкогольной продукции, будут продолжены.