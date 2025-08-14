  • 14 Августа, 17:25

В Уральске в мусорном контейнере нашли новорождённого

В Зачаганске прохожие обнаружили младенца в контейнере.

Сегодня, 17:12
Сегодня, 14 августа, в микрорайоне Зачаганск города Уральска прохожие сделали шокирующую находку. Во дворе дома №17 по улице Бирлик в мусорном контейнере они заметили новорождённого ребёнка и немедленно вызвали полицию, передает BAQ.KZ.

По информации департамента полиции Западно-Казахстанской области, по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности матери и выяснение всех обстоятельств происшествия.

