В Уральске в мусорном контейнере нашли новорождённого
В Зачаганске прохожие обнаружили младенца в контейнере.
Сегодня, 17:12
46Фото: pixabay.com
Сегодня, 14 августа, в микрорайоне Зачаганск города Уральска прохожие сделали шокирующую находку. Во дворе дома №17 по улице Бирлик в мусорном контейнере они заметили новорождённого ребёнка и немедленно вызвали полицию, передает BAQ.KZ.
По информации департамента полиции Западно-Казахстанской области, по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности матери и выяснение всех обстоятельств происшествия.
