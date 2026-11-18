В Уральске водителя наказали за мат на автомобильном номере
18 Ноября 2026, 05:36
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18 Ноября 2026, 05:3618 Ноября 2026, 05:36
199Фото: Polisia.kz
В Уральске 38-летнего водителя привлекли к административной ответственности за нецензурную надпись на рамке государственного номера автомобиля Audi 80. Нарушение обнаружили сотрудники патрульной полиции во время очередного рейда по обеспечению безопасности дорожного движения.
При проверке автомобиля полицейские заметили нецензурное выражение под задним регистрационным номером. С водителем провели профилактическую беседу, после чего приняли административные меры.
Как уточнили в полиции, нарушителем оказался местный житель. Правоохранители напомнили автомобилистам, что размещение на транспортных средствах надписей с нецензурной лексикой недопустимо.
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