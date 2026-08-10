В Уральске выявили «серую» сертификацию мясных полуфабрикатов

В Уральске выявили случай так называемой «серой» сертификации замороженных мясосодержащих полуфабрикатов. Продукцию сопровождала декларация о соответствии, однако указанные в документах испытания фактически не проводились.

Как выявили нарушение

Факт «серой» сертификации выявили специалисты Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Западно-Казахстанской области совместно с органами санитарно-эпидемиологического контроля.

Проверка началась после получения материалов по результатам контрольной закупки замороженных мясосодержащих полуфабрикатов.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии требованиям ЕАЭС, оформленной в органе по сертификации Республики Беларусь.

Испытания продукции не проводились

При изучении документов специалисты установили, что декларация была зарегистрирована на основании протокола испытаний, якобы выданного аккредитованной испытательной лабораторией в Алматы.

Чтобы проверить подлинность документа, департамент направил официальный запрос в указанную лабораторию.

В ответе лаборатории подтвердили, что испытания этой продукции не проводились, а соответствующий протокол испытаний не оформлялся и не выдавался.

Таким образом, декларация о соответствии была зарегистрирована на основании недостоверного документа, который фактически не подтверждал проведение необходимых испытаний и безопасность продукции.

Декларацию отменили

По итогам проверки принято решение отменить действие декларации о соответствии на территории Казахстана.

Информацию направили в уполномоченный орган, а также в государственные органы, отвечающие за контроль и надзор в сфере технического регулирования.

Изготовителя продукции привлекли к административной ответственности за нарушение правил проведения процедур подтверждения и оценки соответствия.

Почему важна проверка документов

Как отмечают специалисты, наличие декларации в официальном реестре само по себе не всегда означает, что продукция действительно прошла предусмотренные законодательством испытания.

Проверка подлинности протоколов и других документов является одним из способов выявления «серой» сертификации и защиты рынка от продукции с неподтвержденными показателями безопасности.

Департамент намерен продолжить совместную работу с другими государственными органами по выявлению недостоверных документов и пресечению случаев регистрации деклараций без фактического проведения необходимых испытаний.