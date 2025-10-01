В Уральске задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ. Об этом на своей странице в Instagram сообщил начальник Департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев.

По информации, распространившейся ранее в соцсетях, на девочку сзади напал мужчина и пытался её задушить. Во время нападения у школьницы забрали золотые серёжки. Позже в мессенджерах появилась ориентировка с описанием подозреваемого — мужчина азиатской внешности в возрасте 20-25 лет, который разыскивался за особо тяжкое преступление.

В результате проведённых комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.